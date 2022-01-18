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Стерлинг призвал сажать в тюрьму уличенных в применении допинга бойцов

Чемпион UFC Алджамейн Стерлинг: каждый должен сесть в тюрьму за употребление допинга
Алджамейн Стерлинг

Алджамейн Стерлинг. Фото: Jeffrey McWhorter / AP

Американский боец смешанного стиля (ММА) Алджамейн Стерлинг призвал сажать в тюрьму уличенных в применении допинга бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Таким мнением он поделился в подкасте The MMA Hour на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

«Это дерьмо действительно беспокоит меня. Каждый должен сесть в тюрьму за употребление ЭПО, стероидов или любой другой подобной дряни в UFC», — поделился Стерлинг. Он отметил, что его позиция касается и боевых видов спорта в целом.

По мнению спортсмена, тот, кто употребляет допинг, может серьезно повлиять на карьеру соперника. «А ведь от этого зависят его средства к существованию. Этот спорт не похож на игру в баскетбол или бейсбол. Мы имеем дело с событиями, когда заходим в октагон, которые могут повлиять на жизнь», — пояснил Стерлинг.

26 декабря американец обратился к российскому бойцу Петру Яну. Стерлинг заявил, что готов к поединку с соперником, и назвал его грязной крысой. Также он обратил внимание на проблемы с допингом в России, обвинив жителей страны в жульничестве.

В марте 2021 года Стерлинг победил Яна и стал чемпионом UFC в легчайшем весе. Всего на счету американца 20 побед при трех поражениях.

Дарья Коршунова
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