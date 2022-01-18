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Стало известно о поддержке США сухопутных войск Украины

США обеспечат поддержку сухопутных войск Украины необходимыми силами и средствами

Фото: U.S. Army / Sgt. Jeffery J. Harris / Reuters

Соединенные Штаты обеспечат поддержку сухопутных войск Украины всеми необходимыми силами и средствами. Об этом сообщается на странице украинских войск в Facebook.

Соответствующее заявление было опубликовано по итогам визита военного атташе США Брендона Пресли. Уточняется, что военные двух стран обсудили стратегические направления сотрудничества, развитие тренировочных миссий, а также вопросы предоставления оборонного оружия и обеспечения его эффективного применения. Представитель США заверил, что Вашингтон продолжит оказывать необходимую поддержку своим партнерам в дальнейшем.

В свою очередь, командующий сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что войска глубоко ценят помощь американских коллег в непростое для страны время.

Ранее в Госдепартамента США пообещали в ближайшие недели поставить Украине новую партию военной помощи для укрепления обороноспособности страны.

Ксения Назарова
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