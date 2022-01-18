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Российской разведке подарили вещи лидера «Кембриджской пятерки» Кима Филби

Главе СВР Нарышкину передали гравюры и мебель лидера «Кембриджской пятерки» Кима Филби
Ким Филби

Ким Филби. Фото: AP

Российской Службе внешней разведки (СВР) передали личные вещи лидера так называемой «Кембриджской пятерки» Кима Филби. Об этом во вторник, 18 января, сообщает РИА Новости

По данным агентства, торжественная церемония прошла в Доме Российского исторического общества. Более 50 предметов, включая радиоприемник «Фестиваль», гравюры и мебель, принял в дар от лица СВР глава службы Сергей Нарышкин. Церемония была приурочена к 110-й годовщине со дня рождения легендарного разведчика.

Филби родился в 1912 году в семье британского чиновника в Индии. В 1933 году был завербован советской разведкой. В 1940-м поступил в британскую Секретную разведывательную службу и спустя год занял пост замначальника контрразведки. Одновременно был руководителем группы выпускников английского Тринити-колледжа в Кембридже, сотрудничавшей с советской разведкой.

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Все участники пятерки заняли высокие должности в государственных органах Великобритании, благодаря чему в предвоенные и военные годы СССР получил важную информацию. Филби передал ценные данные о планах Германии в ходе Курской битвы (1943 год) и информацию об американской ядерной программе. В 1963-м он перебрался в Советский союз и после смерти был похоронен на Кунцевском кладбище.

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Владимир Седов
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