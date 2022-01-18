Российской разведке подарили вещи лидера «Кембриджской пятерки» Кима Филби

Российской Службе внешней разведки (СВР) передали личные вещи лидера так называемой «Кембриджской пятерки» Кима Филби. Об этом во вторник, 18 января, сообщает РИА Новости

По данным агентства, торжественная церемония прошла в Доме Российского исторического общества. Более 50 предметов, включая радиоприемник «Фестиваль», гравюры и мебель, принял в дар от лица СВР глава службы Сергей Нарышкин. Церемония была приурочена к 110-й годовщине со дня рождения легендарного разведчика.

Филби родился в 1912 году в семье британского чиновника в Индии. В 1933 году был завербован советской разведкой. В 1940-м поступил в британскую Секретную разведывательную службу и спустя год занял пост замначальника контрразведки. Одновременно был руководителем группы выпускников английского Тринити-колледжа в Кембридже, сотрудничавшей с советской разведкой.

Все участники пятерки заняли высокие должности в государственных органах Великобритании, благодаря чему в предвоенные и военные годы СССР получил важную информацию. Филби передал ценные данные о планах Германии в ходе Курской битвы (1943 год) и информацию об американской ядерной программе. В 1963-м он перебрался в Советский союз и после смерти был похоронен на Кунцевском кладбище.

