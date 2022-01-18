Женщина сделала тату в дешевом салоне и показала неудачный результат

Блогерша сделала татуировку на руке в дешевом салоне и поделилась неудачным результатом на видео. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах Кортни Маколифф (Courtney Mcauliffe) объяснила, что во время отпуска в английском городе Скегнес решила посетить местный тату-салон, поскольку хотела сделать рисунок, напоминающий ей о сыне. Женщина решила набить имя ребенка на своем предплечье и показала результат процедуры на видео.

Она объяснила, что мастер подобрал неудачный шрифт, из-за чего сложно разобрать, что именно изображено на ее теле. По словам героини материала, она заплатила за работу 20 фунтов стерлингов (две тысячи рублей). «Эта татуировка стоит своих денег», — подписала она пост, набравший на данный момент почти 37 тысяч просмотров. Однако зрителей рассмешило тату Маколифф, о чем они принялись писать в комментариях.

«Как будто это написал доктор», «Со мной случалось подобное. Я сделала кривое изображение Гомера Симпсона за 25 фунтов стерлингов (2500 рублей)», «Я живу в Скегнесе и сделала там кучу неудачных татуировок. Я уже давно усвоила этот урок», «А мне нравится результат! Выглядит необычно», «Я тебя прекрасно понимаю», — высказывались юзеры.

Ранее в январе нелепое тату на коленях прославило девушку в сети. Она разместила фотографию, на которой запечатлены ее ноги с крупным рисунком в виде глаз: по одному на каждом колене. Вдобавок девушка приложила снимок референса, на который она ориентировалась во время посещения тату-салона: на нем изображен похожий глаз маленького размера.

