Нашедшую на улице кошелек москвичку признали виновной в краже

Пресс-служба Второго кассационного суда общей юрисдикции рассказала РИА Новости о деле женщины из Москвы, которую оштрафовали на 25 тысяч рублей за трату денег из найденного на улице кошелька.

Москвичка, нашедшая кошелек с документами у подъезда, потратила оттуда все деньги, а саму вещь хранила у себя вплоть до прихода полиции. Суд признал ее виновной в краже, оштрафовал на 25 тысяч, а также обязал вернуть 40 тысяч рублей потерпевшему. Она пыталась оспорить решение в апелляционной и в кассационной инстанциях и заявляла, что умысла на кражу у нее не было, так как это была находка.

По словам представителей пресс-службы, если человек находит кошелек и забирает его себе, не пытаясь отыскать владельца, то он может считаться виновным в краже. «Доводы осужденной судебная коллегия признала неубедительными, поскольку в нарушение требований статьи 227 ГК РФ она не предприняла никаких действий, направленных на возвращение найденной вещи ее законному владельцу, не сообщила об этом в полицию или в иной официальный орган», — отметили там.

Ранее в США, полицейские вернули владельцу потерянный больше полувека назад самодельный кошелек. Бумажник в участок принес один из жителей, внутри обнаружили карточку социального страхования и водительское удостоверение, срок действия которого истек в 1974 году. Сотрудники органов связались с владельцем и выяснили, что он потерял кошелек в начале 1970-х годов.