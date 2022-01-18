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Раскрыта цель переброски иностранных военных на Украину

Военный эксперт Леонков: отправка военных НАТО на Украину носит пропагандистский характер

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Переброска иностранных военных на Украину носит пропагандистский, а не практический характер. Цель подобного шага со стороны стран-членов НАТО раскрыл военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, отправка военных НАТО на Украину укладывается в канву истерии вокруг «русской агрессии» и необходимости помочь «слабому» Киеву. «На словах все звучит так, что Запад помогает украинцам выстоять против русской агрессии», — сказал он. Леонков отметил, что военных США среди направленных на Украину сил НАТО немного: Вашингтон, который наиболее заинтересован в ситуации на Украине, «предпочитает действовать руками союзников и партнеров».

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В то же время военный эксперт выразил опасения, что подобная переброска военных НАТО и накачка Украины вооружениями может подтолкнуть Киев к агрессии в Донбассе. «На Западе все время говорят, что они (Украина — прим. «Ленты.ру») слабые, ну вот, им дают силу, дают специалистов, которые в случае чего могут поддержать. Но так поддержать, чтобы самим выйти сухими из воды», — сказал Леонков.

Ранее телеканал Global News со ссылкой на источники сообщил, что Министерство обороны Канады отправило на Украину отряд сил специального назначения из-за страха возникновения конфликта на российско-украинской границе. Уточнялось, что переброска военных является попыткой сдержать «российскую агрессию» в отношении Украины. Кроме того, они должны помочь в разработке плана по эвакуации канадских дипломатов в случае начала военных действий. Официальную информацию пока ни в Минобороны, ни в правительстве Канады не подтвердили.

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Валентина Шварцман
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