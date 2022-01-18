Польша предложила заранее подготовить санкции против России

Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач в эфире «Польского радио» предложил заранее подготовить санкции на случай нападения России на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

«Есть готовность подготовить список потенциальных санкций на случай эскалации, действий России, которые могут быть реализованы на территории Украины или в киберпространстве с целью дестабилизации», — заявил польский дипломат. Как он отметил, этот вопрос уже обсуждался дипломатами на прошлой неделе.

«Польша выступает за то, чтобы быть в готовности, а не просыпаться в момент атаки и начинать дискутировать о том, что сделать. Мы должны быть готовы, у нас должны быть подготовлены инструменты реакции», — добавил Пшидач. По его мнению, западные страны должны уже сегодня показать России последствия якобы готовящейся атаки на Украину.

Ранее New York Times со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины сообщила, что Россия решила эвакуировать дипломатов с семьями из Киева и Львова. 18 человек уже покинули страну 5 января, среди них были дети и жены сотрудников. В ближайшие дни из Украины уедут 30 человек. США знали о готовящейся эвакуации.

Однако в МИД РФ заявили, что информация об эвакуации российских работников представительства на Украине не соответствует действительности. По информации внешнеполитического ведомства России посольство на Украине работает в штатном режиме.