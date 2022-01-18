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Польша предложила заранее подготовить санкции против России

МИД Польши: нужно заранее подготовить санкции на случай нападения России на Украину
Марчин Пшидач

Марчин Пшидач . Кадр: @RadiowaJedynka

Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач в эфире «Польского радио» предложил заранее подготовить санкции на случай нападения России на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Есть готовность подготовить список потенциальных санкций на случай эскалации, действий России, которые могут быть реализованы на территории Украины или в киберпространстве с целью дестабилизации», — заявил польский дипломат. Как он отметил, этот вопрос уже обсуждался дипломатами на прошлой неделе.

«Польша выступает за то, чтобы быть в готовности, а не просыпаться в момент атаки и начинать дискутировать о том, что сделать. Мы должны быть готовы, у нас должны быть подготовлены инструменты реакции», — добавил Пшидач. По его мнению, западные страны должны уже сегодня показать России последствия якобы готовящейся атаки на Украину.

Ранее New York Times со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины сообщила, что Россия решила эвакуировать дипломатов с семьями из Киева и Львова. 18 человек уже покинули страну 5 января, среди них были дети и жены сотрудников. В ближайшие дни из Украины уедут 30 человек. США знали о готовящейся эвакуации.

Однако в МИД РФ заявили, что информация об эвакуации российских работников представительства на Украине не соответствует действительности. По информации внешнеполитического ведомства России посольство на Украине работает в штатном режиме.

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Николай Чигасов
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