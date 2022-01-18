В России под угрозой уничтожения оказались миллионы литров вина

Действующий закон о регулировании алкогольного рынка, поправки в который в июле 2021 года подписал президент страны Владимир Путин, поставили вне закона десятки миллионов бутылок вина, шампанского и другого алкоголя. Чтобы избежать потери продукции стоимостью более 15 миллиардов рублей, мораторий на исполнении требований негласно продлен до 1 марта, выяснили «Ведомости».

Под угрозой изъятия из магазинов и уничтожения вина оказались из-за изменившихся правил маркировки. Поправки, в частности, запрещали использовать термин «столовое вино», вместо него следует писать «вино».

Другие изменения касались классификации вина и правил его производства. Были обновлены и наименования для импортной продукции с защищенными географическими идентификаторами. Вначале поправки не предусматривали переходного периода, но после обращений бизнеса власти ввели мораторий на проверки до 31 декабря 2021 года.

Тем не менее в декабре производители вина попросили продлить мораторий еще на год, потому что не соответствующей новым правилам продукции на рынке слишком много. Так, в виноторговой компании Fort отметили, что если бы не новое послабление, незаконными оказались бы 10 процентов бутылок с алкоголем, находящихся на складах.

Участники совещания с представителями Минсельхоза, Минфина, Роспотребнадзора и других ведомств рассказали, что избежать потерь бизнесу предложили с помощью специальных наклеек, дизайн которых разрабатывается. На стикерах разместят информацию о виде продукта, и бутылка с такой пометкой не будет считаться фальсифицированной.

Представитель Минсельхоза подтвердил информацию по поводу стикеров, однако не ответил на вопрос о продлении моратория на проверки до весны. Стоимость нанесения стикеров оценивается в 0,5-1 рубля, однако процесс может затянуться.

Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович отметил, что проблема возникла на пустом месте. Система ЕГАИС исключает появление на рынке незаконной продукции, то есть вино, остающееся на складах произведено по действовавшим правилам, с него уплачены акцизы и таможенные платежи. Проблема только в изменении наименования.

Как отмечает издание, реформу виноделия проводили в рамках поддержки отечественных производителей. Однако пока изменения привели к противоположному результату — потребление российского вина стало сокращаться, а импорт иностранных, напротив, вырос.

