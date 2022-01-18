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В МИД рассказали о подготовке личной встречи Лаврова и Блинкена

Представитель МИД Захарова: встреча Лаврова и Блинкена активно прорабатывается
Мария Захарова

Мария Захарова . Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Встреча главы Министерства иностранных дел (МИД) Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена находится в стадии активной проработки. Об этом рассказала официальный представитель российского ведомства Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», пишет РИА Новости.

«Как только она будет подтверждена и проработана, мы ее анонсируем», — заявила она. Личная встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран может состояться в одной из европейских стран.

Ранее Лавров и Блинкен созвонились и обсудили переговоры по гарантиям безопасности (их проект предложила Москва) и ситуацию на востоке Украины. Российский министр настоял на том, чтобы Вашингтон перестал «тиражировать спекуляции о российской агрессии».

Ксения Назарова
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