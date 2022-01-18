Украинец отказался говорить по-русски и не попал в крупную IT-компанию

Украинец Богдан Мельник из Киева не попал на работу в крупную IT-компанию из-за отказа общаться с коллегами по-русски. О произошедшем Мельник сообщил в Facebook.

Мельник подал резюме в компанию Andersen. Судя по диалогу, его опыт и навыки понравились HR-службе и контакты молодого человека собирались отправить команде сотрудников. Однако в компании для общения используют русский язык, о владении которым спросили Мельника. Мужчина ответил, что общаться на русском с коллегами не намерен. «Я буду разговаривать по-русски исключительно с иностранцами, которым этот язык необходим для общения. Если мы говорим про команду с Украины, то общаться с ними по-русски я не буду», — заявил Мельник. После этого соискателю отказали в продолжении собеседования.

О неудаче в трудоустройстве молодой человек решил рассказать в социальных сетях, попросив помощи у руководства страны. «Топовый работодатель на Украине (...) отказал мне в следующем этапе собеседования только потому, что я говорю по-украински на Украине. И это киевский офис», — обратился Мельник к омбудсмену по защите государственного языка Тарасу Кременю.

Кремень отреагировал на жалобу и написал комментарий о ситуации в Facebook. «Для компаний общение на государственном языке должно быть не только подтверждением престижа и класса, но и, в первую очередь, уважением к законодательству Украины», — заявил он, напомнив об установленной законодательством Украины ответственности за препятствия в применении украинского языка.

Ранее стало известно, что украинцы в 2021 году написали 3500 жалоб на использование русского языка в стране. С 2019 года в государственных учреждениях, учебных заведениях, больницах и сфере обслуживания использование украинского языка является обязательным.