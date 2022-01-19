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Редкая монета ушла с молотка в 50 раз дороже номинала

Монета с двумя реверсами была продана на аукционе за цену в 50 раз дороже номинала

Скриншот: eBay

Редкая монета с двумя реверсами ушла с молотка на интернет-аукционе eBay в 50 раз дороже номинала. Об этом сообщает The Sun.

Монета достоинством в два фунта (207 рублей) была выставлена на аукционе в течение семи дней и продана за 100 фунтов (10,3 тысячи рублей) при стартовой цене в 70 фунтов (7,2 тысячи рублей).

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Как правило, с одной стороны монеты украшены орнаментом, а с другой — изображением монарха или лидера. В случае этой монеты, выпущенной 19 лет назад, дизайн оказался одинаковым с обеих сторон.

Он был создан преподавателем изобразительного искусства Брюсом Рашином, который выиграл конкурс на дизайн реверса монеты. Изображение символизирует развитие технологий от железного века до промышленной революции.

Несмотря на необычную ошибку монета только привлекла интерес покупателей.

Ранее сообщалось, что редкая испорченная английская монета достоинством в 50 пенсов (52 рубля) ушла с молотка на интернет-аукционе eBay по цене, в 1020 раз превышающей номинал. Покупатель, которому она досталась, теперь обладает монетой, на аверсе которой дважды пропечатана голова королевы Елизаветы II, а на реверсе — два изображения сидящей на льве Британии — персонифицированного символа страны.

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Алиса Дмитриева
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