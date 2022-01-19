Глава UFC объяснил отказ включить Нурмагомедова в тройку лучших бойцов MMA

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт объяснил свой отказ включить россиянина Хабиба Нурмагомедов в тройку лучших бойцов смешанного стиля (MMA) в истории. Об этом сообщает The Mirror.

Уайт отметил, что Андерсон Силва дрался дольше Нурмагомедова и добился большего в MMA, чем россиянин. Он также обратил внимание на то, что Нурмагомедов выступал уже в другую эпоху. Однако Уайт отметил, что россиянин уверенно доминировал над соперниками.

В числе трех величайших бойцов MMA Уайт назвал Силву, канадца Жоржа Сен-Пьера, а также Джона Джонса. Все трое выступали в UFC и становились чемпионами промоушена.

Нурмагомедов завоевал пояс чемпиона UFC в легком весе весной 2018-го. Россиянин трижды защитил титул, одолев таких соперников, как Конор Макгрегор, Дастин Порье и Джастин Гейджи.