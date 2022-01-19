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Врач назвал помогающий снизить давление популярный продукт

Врач Сергей Агапкин заявил, что кардамон помогает снизить артериальное давление

Фото: Shutterstock

Врач и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия-1» рассказал, какая популярная специя помогает снизить артериальное давление. Выпуск доступен на YouTube.

Специалист посоветовал всем гипертоникам добавлять в чай или кофе кардамон. Агапкин объяснил, что эта специя обладает гипотензивным действием, то есть снижает артериальное давление. «Люди, у которых после чашки кофе сердце начинало колотиться, и давление поднималось, обнаружили, что если добавить туда половину чайной ложечки молотого кардамона, то этого эффекта как не бывало», — заявил врач.

Помимо этого, телеведущий назвал продукт, обладающим таким же действием. По словам Агапкина, во многих исследованиях учеными было доказано, что употребление 15-20 граммов горького шоколада в сутки приводит к снижению артериального давления. При этом врач уточнил, что это понижение, как правило, небольшое и составляет всего два или три миллиметра ртутного столба.

Ранее врач Александр Мясников рассказал, употребление какого напитка защищает от сахарного диабета. По его словам, снизить риск развития опасного заболевания может кофе. Специалист добавил, что это также целебный напиток для печени.

Евгения Наумова
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