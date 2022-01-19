Семак рассказал об обиде Дзюбы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об отношениях с нападающим Артемом Дзюбой. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

45-летний специалист отметил, что Дзюба — эмоциональный игрок. «Непопадание в старт после того, как ты долгое время был лучшим в составе, вызывает обиду. Это нормальная ситуация», — посчитал Семак. Также тренер подчеркнул, что ему удается находить общий язык с 33-летним форвардом и доносить до него свою позицию.

11 января генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг слухи о возможном уходе Дзюбы из клуба. Ранее СМИ приписывали казанскому «Рубину» интерес к форварду.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Дзюба забил десять голов в 17 матчах. Он выступает за клуб с 2015 года и трижды становился чемпионом страны.