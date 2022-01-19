На Украине модернизируют редкий советский вертолет

Редкую модификацию советского вертолета Ми-8 отремонтируют на Украине. Предприятие «Мотор Сич» получило заказ на ремонт и модернизацию вертолета Ми-8ТП. Советский аппарат разработали для перевозки международных групп, которые контролировали выполнение мер по сокращению вооружений. Об этом сообщает Defence Express.

Вертолет передадут 15-й бригаде транспортной авиации Вооруженных сил Украины. В рамках работ над Ми-8ТП вертолет унифицируют с конструкцией Ми-8МСБ — это превратит пассажирскую машину в полноценный транспортный вертолет.

Ми-8ТП построили по заказу Министерства обороны СССР. Пассажирская модификация предназначена для перевозки групп инспекторов по контролю за выполнением условий Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Ми-8ТП получил упрощенный салон и мощную радиостанцию с тросовой антенной.

Ранее издание Defence Blog сообщило, что Украина может получить афганские вертолеты в рамках военной помощи США.

В декабре 2021 года журнал Flight Global выпустил справочник World Air Forces 2022. В рейтинге популярности военных вертолетов российские Ми-8/Ми-17 стали вторыми.