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На Украине модернизируют редкий советский вертолет

Украинское предприятие «Мотор Сич» модернизирует советский вертолет Ми-8ТП

Фото: aeroprints.com / Wikimedia

Редкую модификацию советского вертолета Ми-8 отремонтируют на Украине. Предприятие «Мотор Сич» получило заказ на ремонт и модернизацию вертолета Ми-8ТП. Советский аппарат разработали для перевозки международных групп, которые контролировали выполнение мер по сокращению вооружений. Об этом сообщает Defence Express.

Вертолет передадут 15-й бригаде транспортной авиации Вооруженных сил Украины. В рамках работ над Ми-8ТП вертолет унифицируют с конструкцией Ми-8МСБ — это превратит пассажирскую машину в полноценный транспортный вертолет.

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24 декабря

Ми-8ТП построили по заказу Министерства обороны СССР. Пассажирская модификация предназначена для перевозки групп инспекторов по контролю за выполнением условий Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Ми-8ТП получил упрощенный салон и мощную радиостанцию с тросовой антенной.

Ранее издание Defence Blog сообщило, что Украина может получить афганские вертолеты в рамках военной помощи США.

В декабре 2021 года журнал Flight Global выпустил справочник World Air Forces 2022. В рейтинге популярности военных вертолетов российские Ми-8/Ми-17 стали вторыми.

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Даниил Иринин
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