Продюсер рассказал о сотнях миллионов рублей «под подушкой» Градского

Продюсер Евгений Морозов, хорошо знакомый с композитором и певцом Александром Градским, рассказал о сбережениях покойного. Слова Морозова в среду, 19 января, передает KP.RU.

«Насколько я знаю, в его московской квартире лежало под подушкой 300 миллионов рублей. Не в банке, а под подушкой. Интересно, что стало с этими деньгами», — задался вопросом Морозов.

По словам Морозова, источником этих накоплений стали гонорары Градского за участие в качестве наставника в телешоу «Голос». Продюсер добавил, что на телевидении артисту платили около 10 миллионов рублей в месяц.

Продюсер также усомнился в правдоподобности версии с ограблением вдовы Градского Марины Коташенко, из-за действий преступников лишившейся 100 миллионов рублей. «Согласен с адвокатом Сергеем Жориным, что очень уж все похоже на инсценировку. Он правильно сказал, что ограбление было в 2 часа дня, а вдова Градского почему-то пришла в полицию только в 8 вечера», — заявил Морозов.

Об ограблении вдовы Градского на трассе в подмосковном Наро-Фоминске стало известно 16 января. Трое вооруженных мужчин сымитировали ДТП, после чего подсели в автомобиль к Коташенко, заставили ее вернуться в подмосковный дом и похитили 100 миллионов рублей. В организации ограбления заподозрили прислугу в доме вдовы известного певца.

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