Хореограф группы Тутберидзе объяснил слова «утритесь, мрази» в адрес фанатов

Хореограф группы тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Алексей Железняков в Instagram выступил с заявлением по поводу негативных высказываний в адрес болельщиков.

«Все, что было сказано, посвящалось людям, которые уничтожали репутацию и нервы юных фигуристок и тренерский штаб, не стесняясь в выражениях, а теперь вас обидели — какие вы сразу стали нежные и правильные! Эти слова вы заслужили, а правда — она всегда горькая», — объяснил хореограф. Он добавил, что оскорбления не касались адекватных фанатов, к которым он относится с уважением.

После победы учениц Тутберидзе на чемпионате Европы Железняков опубликовал в Instagram фотографию фигуристок на пьедестале. Свой пост он подписал фразой «утритесь, мрази».

16 января ученицы Тутберидзе заняли все призовые места на чемпионате Европы в Таллине. Победительницей стала Камила Валиева, установившая мировой рекорд в короткой программе. Второе место заняла Анна Щербакова. На третьем расположилась Александра Трусова.