Оценена вероятность нового Майдана из-за суда над Порошенко

Ситуация с судом над бывшим президентом Украины Петром Порошенко не сможет породить новый масштабный Майдан. Так считает политолог и директор по развитию фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов. По его мнению, украинцы не готовы защищать экс-президента ценой новых политических потрясений. Об этом эксперт заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что у Печерского суда в Киеве начались столкновения между сторонниками бывшего президента Украины Петра Порошенко и полицией. На опубликованном Telegram-каналом Klymenko Time видео последователи бывшего украинского лидера прорываются через строй силовиков к палаткам и бочкам для организации лагеря у здания суда.

Провалившиеся лидеры

По мнению Коновалова, нового Майдана не будет. Политолог отметил, что украинские граждане не готовы выйти на защиту Порошенко.

«Сам процесс того, что мы называем Майданом в широком смысле, происходит уже очень давно. Он строится на том, что противники власти обычно не видят другого способа, кроме как будировать общество. Я не вижу препятствий для того, чтобы они начали баламутить воду, но насколько это будет мощно», — высказался эксперт.

Все будет зависеть от спонсоров этого процесса, отметил Коновалов. Учитывая, что политическая карьера Порошенко не закончилась, как у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, то есть его не задержали сразу по прилету на родину, можно предположить, что он еще полезен заинтересованным в нем лицам. Но суд и связанные с этим волнения — ничто иное как разборки двух провалившихся президентов, у которых на Украине нет достаточной поддержки, считает политолог.

Порошенко во время руководства страной проявил себя с самой негативной точки зрения. У него есть, конечно, какое-то количество сторонников, но в целом страна его поддерживать не собирается. Господин Зеленский на своем посту тоже скомпрометировал себя. Поддержка у него небольшая Иван Коновалов политолог

«То есть тут два противника, которых никто по сути не поддерживает кроме тех сил, которые конкретно в них заинтересованы. Говорить о том, что украинский народ будет решать, за кого выступать в данном случае, я бы не стал», — отметил Коновалов.

Опасные провокации

Главное, чтобы при дележке власти на Украине никто не решил использовать ситуацию на Донбассе как рычаг давления. «Провокации по этому поводу опасны. Это касается не только Зеленского и Порошенко», — добавил он.

В случае, если ситуация на Донбассе будет приплетена к этим разборкам, отметил политолог, последствия могут затронуть и Россию.

Ранее стало известно, что как минимум один полицейский и один демонстрант пострадали в драке, которую устроили сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко возле здания Печерского районного суда в Киеве. По данным силовиков, конфликт начался из-за нежелания участников акции соблюдать законные требования правоохранителей. Сторонники оппозиционера решили разжечь костер в бочках, чтобы согреться. Когда полиция попыталась им помешать, начались столкновения. Против недовольных применили слезоточивый газ.