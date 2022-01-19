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Зимние Олимпийские игры оказались под угрозой из-за глобальной проблемы

Reuters: климатическая катастрофа может не оставить мест для проведения зимних Олимпиад

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Проведение зимних Олимпийских игр оказалось под угрозой из-за наступления климатической катастрофы. На фоне глобального потепления к концу века на планете может не остаться мест для некоторых спортивных соревнований, пишет Reuters со ссылкой на исследование международной группы ученых.

По данным исследования, из 21 ранее принимавших зимнюю Олимпиаду городов только японский Саппоро сможет сделать это снова к 2100 году при текущих темпах сокращения выбросов парниковых газов. Выводы специалистов основаны на архивных данных о климате с 1920 года, а также возможных тенденциях его изменения в мире.

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Ученые выяснили, что средняя дневная температура воздуха в феврале в городах-организаторах Олимпийских игр неуклонно повышается — с 0,4 градуса Цельсия в 1920-1950-х годах, до 3,1 градуса Цельсия в 1960-1990-х и 6,3 градуса Цельсия во время соревнований в XXI веке.

Потепление усложняет выбор мест для проведения состязаний по лыжным гонкам, биатлону, горнолыжному спорту и сноуборду. По мнению исследователей, с ростом температур связаны и участившиеся травмы спортсменов — число повреждений на последних трех зимних Олимпиадах выросло на 55 процентов. Среди возможных причин специалисты назвали плохое качество снега.

Ранее эксперты обвинили организаторов летних Олимпийских игр, которые прошли в 2020 году в Токио, в поверхностной заботе о климате. Исследователей не устроил масштаб спортивного мероприятия. По словам специалистов, вред для атмосферы от такого количества участников не сможет компенсировать переход на возобновляемые источники энергии.

Анна Аверьянова
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