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В Кремле прокомментировали задержание хакеров из REvil

Пресс-секретарь Песков: задержание хакеров REvil — это серьезный удар по киберпреступности

Фото: Алексей Никольский / Sputnik / Reuters

Задержание хакеров из группировки REvil является важным шагом в борьбе России и США с киберпреступностью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Он отметил, что борьба с киберпреступностью была одной из центральных тем на встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

Немалую роль в задержании хакеров, по словам Пескова, сыграл механизм консультаций между специальными ведомствами России и США, который удалось согласовать на самом высоком уровне.

О задержании участников хакерской группировки REvil стало известно в пятницу, 14 января. Сотрудники Федеральной службы безопасности разрабатывали REvil после обращения властей США, заявивших о причастности группировки к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных компаний. Операция проходила по 25 адресам. Было изъято свыше 426 миллионов рублей, 600 тысяч долларов, 500 тысяч евро, а также 20 премиальных автомобилей и другое имущество. 14 человек были задержаны.

Тверской суд Москвы арестовал двух предполагаемых членов группировки до 13 марта. Им вменяется часть 2 статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).

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Роман Кирьянов
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