По итогам торгов в среду, 19 января, российский фондовый рынок закрылся ростом основных индексов. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. К концу торговой сессии индекс Мосбиржи вырос на 4,55 процента, до 3480 пунктов, а индекс РТС укрепился на 5,09 процента.

Рынку удалось частично отыграть утреннее падение: ранее в ходе торгов индекс Московской биржи падал на три процента на фоне роста геополитической напряженности. В положительной зоне торгуются бумаги «Мечела», «Распадской», «Норникеля», «Полиметалла», укрепившиеся от 6,58 до 9,34 процента. В лидерах падения — акции ЛСР, CIAN, ПИКа и «Ренессанса», упавшие от 2,97 до 3,37 процента.

Рост рынка начался на заявлениях замглавы МИД РФ Сергея Рябкова. Он сказал, что Россия не будет предпринимать никаких действий, которые угрожают безопасности Украины, и не собирается нападать на нее. Во время торгов курс рубля взлетел по отношению к основным валютам более чем на 1 процент, к вечеру доллар стоил 76,48 рубля, евро — 86,78 рубля.

Также стоимость российского сорта нефти Urals поднялась выше 88 долларов за баррель, что стало рекордом с октября 2014 года. Эталонная Brent торгуется на уровне 87,51 доллара за баррель.