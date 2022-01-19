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Российский фондовый рынок закрылся ростом

Торги на Мосбирже закрылись ростом основных индексов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

По итогам торгов в среду, 19 января, российский фондовый рынок закрылся ростом основных индексов. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи. К концу торговой сессии индекс Мосбиржи вырос на 4,55 процента, до 3480 пунктов, а индекс РТС укрепился на 5,09 процента.

Рынку удалось частично отыграть утреннее падение: ранее в ходе торгов индекс Московской биржи падал на три процента на фоне роста геополитической напряженности. В положительной зоне торгуются бумаги «Мечела», «Распадской», «Норникеля», «Полиметалла», укрепившиеся от 6,58 до 9,34 процента. В лидерах падения — акции ЛСР, CIAN, ПИКа и «Ренессанса», упавшие от 2,97 до 3,37 процента.

Курс доллара от TradingView

Рост рынка начался на заявлениях замглавы МИД РФ Сергея Рябкова. Он сказал, что Россия не будет предпринимать никаких действий, которые угрожают безопасности Украины, и не собирается нападать на нее. Во время торгов курс рубля взлетел по отношению к основным валютам более чем на 1 процент, к вечеру доллар стоил 76,48 рубля, евро — 86,78 рубля.

Также стоимость российского сорта нефти Urals поднялась выше 88 долларов за баррель, что стало рекордом с октября 2014 года. Эталонная Brent торгуется на уровне 87,51 доллара за баррель.

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Платон Щукин
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