В МИД России заявили об отсутствии угрозы полномасштабной войны в Европе

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил об отсутствии угрозы войны в Европе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я уверен, что нет никакого риска полномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или еще где-нибудь», — сказал дипломат.

Ранее Рябков заверил, что Россия не собирается предпринимать никаких агрессивных действий в отношении Украины. «Мы не будем атаковать, нападать и вторгаться на Украину», — пообещал дипломат.

