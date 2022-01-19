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В МИД России заявили об отсутствии угрозы полномасштабной войны в Европе

Замглавы МИД Рябков: нет никакого риска войны, которая может развернуться в Европе

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил об отсутствии угрозы войны в Европе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я уверен, что нет никакого риска полномасштабной войны, которая может развернуться в Европе или еще где-нибудь», — сказал дипломат.

Ранее Рябков заверил, что Россия не собирается предпринимать никаких агрессивных действий в отношении Украины. «Мы не будем атаковать, нападать и вторгаться на Украину», — пообещал дипломат.

Анжелика Бережная
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