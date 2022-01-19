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Бодибилдер из Казахстана стал заниматься сексом пять раз в день благодаря мясу

Бодибилдер Толочко рассказал о пользе мясной диеты для секса

Фото: @yurii_tolochko

Женившийся на секс-кукле бодибилдер из Казахстана Юрий Толочко рассказал о пользе мяса. Об этом пишет издание Daily Mirror.

По словам Толочко, в 25 лет он пытался отказаться от пищи животного происхождения. Вскоре ему показалось, что его тело стало более гибким. «Также я почувствовал легкость и энергию, — утверждает бодибилдер. — Надо понимать, организм тратит массу энергии на переваривание мяса».

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Спустя пять лет Толочко бросил вегетарианство. Теперь он убежден, что благодаря мясной диете, состоящей из бифштексов, курицы и рыбы, у него появляется «звериная страсть», помогающая ему пять раз в сутки заниматься сексом со своими куклами. В те дни, когда куклы, по его словам, не в настроении, он мастурбирует от трех до восьми раз.

Ранее Толочко рассказывал в Instagram, что в детстве страдал из-за недоедания. «Мне известно, что такое голод, — писал он. — У меня было голодное детство. Иногда я падал в обморок, потому что мне было нечего есть».

В ноябре 2020 года сообщалось, что Толочко после полутора лет отношений женился на секс-кукле Марго. Первоначально свадьба должна была состояться в Таиланде, однако ее пришлось перенести из-за пандемии COVID-19. Через несколько недель стало известно, что Марго испортилась, и ее пришлось сдать в ремонт. Пока куклу чинили, Толочко изменил ей с металлической маской. Теперь он живет с другими куклами, которых зовут Луна и Лола.

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Олег Парамонов
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