Опубликовано видео унесшего жизни ошибочного удара США по автомобилю в Кабуле

Издание The New York Times опубликовало видео авиаудара ВВС США по автомобилю в Кабуле, который унес жизни гражданского населения. Кадры разместил Telegram-канал «Военный обозреватель».

Видео было снято с двух беспилотников MQ-9 Reaper, один из которых произвел пуск ракеты Hellfire по цели. Инцидент произошел 29 августа 2021 года. По данным телеканала Al Jazeera, в результате авиаудара погибли 12 человек, находившихся рядом с машиной, в том числе семеро детей. В Пентагоне рассказали, что в уничтоженном автомобиле, предположительно, находилось большое количество взрывчатки, а также несколько террористов-смертников, которые планировали атаковать кабульский аэропорт, чтобы сорвать эвакуацию.

Сначала глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи назвал ошибкой авиаудар американского беспилотника по автомобилю в Кабуле, в результате которого погибли десять гражданских лиц, в том числе семь детей. Военные признали, что никто в машине не был связан с террористами.

Однако позже в США отказались считать авиаудар нарушением закона. Генеральный инспектор американских ВВС генерал Сами Саид по итогам расследования Минобороны заявил, что мера была принята в целях самообороны, а причиной гибели мирных жителей назвал неточность при нанесении удара и ошибки в информировании и нарушение коммуникации.