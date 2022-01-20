Российские медики пожаловались на агрессивность пациентов

Более 90 процентов российских медиков сталкивались с агрессией пациентов на рабочем месте. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов «Актион Медицины».

В опросе участвовали 844 специалиста, из них 41 процент — медицинские сестры, 37 процентов — врачи, 16 процентов — фельдшеры скорой помощи, и 6 процентов — заместители главного врача, администраторы, лаборанты, медицинские регистраторы, руководители, санитары, фармацевты и провизоры.

В ходе опроса 92,9 процента медиков пожаловались на агрессивность пациентов. Из них 85,3 процента респондентов сообщили, что пациенты их словесно оскорбляли, 41,7 процента отметили, что им угрожали физической расправой, 13 процентов медиков рассказали, что подверглись физическому насилию.

Наиболее частой причиной проявления агрессии было названо алкогольное опьянение пациента (24,7 процента). Кроме того, по словам опрошенных медиков, к конфликтам приводили ожидание очереди на прием (15,6 процента), непонимание проводимых манипуляций и назначений врача (14 процентов), тревожность пациента из-за страха смерти или болезней (11,8 процента), а также замечания по соблюдению санэпидтребований (7,2 процента).

В ноябре сообщалось, что жительница Амурской области напала на приехавшего к ней фельдшера скорой помощи. По информации полиции, когда бригада скорой медицинской помощи прибыла по адресу, между гражданкой и фельдшером произошел конфликт, в ходе которого женщина накинулась на него с оскорблениями и поцарапала.