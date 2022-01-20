Байден назвал главные достижения первого года президентства

Президент США Джо Байден в годовщину своего вступления в должность главы американского государства, 20 января, назвал основные, по его мнению, достижения за прошедшие 12 месяцев. Об этом политик написал в Twitter.

В их числе он назвал полную вакцинацию 210 миллионов американцев, открытые для учебы, несмотря на пандемию, 96 процентов школ, создание 6,4 миллиона новых рабочих мест, уровень безработицы в 3,9 процента и то, что пять миллионов граждан получили медицинскую страховку.

«У нас был исторический первый год — и мы собираемся продолжать наращивать наш прогресс в последующие годы», — добавил Байден.

Ранее стало известно, что, согласно данным компании Morning Consult, рейтинг неодобрения Джо Байдена достиг рекордных значений в 56 процентов, что делает его одним из самых непопулярных президентов страны за всю историю. Несмотря на то что во время выборов 2021 года Байден набрал рекордное количество голосов, на данный момент его рейтинг стремительно падает.

Также оценку первому году президентства Байдена дал руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. По мнению специалиста, американский лидер продемонстрировал успехи в международной политике, наладив отношения с потерянными при его предшественнике союзниками. При этом рейтинг Байдена внутри США действительно падает, добавил Калачев.