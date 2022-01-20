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Бывший британский премьер заявил о снижении международного престижа страны

Тони Блэр: без новых идей Великобритания окажется в низшей лиге государств

Фото: Toby Melville / Reuters

Без политических изменений в глобальном курсе развития страны Великобритания окажется в низшей лиге государств, заявил бывший британский премьер-министр Тони Блэр. Об этом сообщает Daily Mail.

Блэр высказался о политике правительства премьер-министра Бориса Джонсона. Он считает, что отсутствие новых идей в управлении государством может привести к снижению международного престижа страны.

«Без радикальных изменений в политическом курсе мы столкнемся с упадком, сравнимым с тем, что был во второй половине 20 века. Может пройти несколько лет до того момента, как вы осознаете, что из-за текущей политики Британия окажется в числе менее процветающих и менее могущественных бедных государств низшей лиги», — констатировал политик.

Блэр выделил три стратегические задачи, стоящие перед Великобританией — это технологический прогресс и преодоление проблем, которые были вызваны выходом страны из ЕС и климатическим кризисом. Он считает, что у правительства нет планов по решению хотя бы одной из них.

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Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попытался оправдаться за участие в вечеринках, организованных в саду его лондонской резиденции во время коронавирусного локдауна. В ответ на вопрос о возможности его ухода в отставку, Джонсон призвал парламентариев дождаться результатов расследования.

В начале января стало известно, что более 114 тысяч человек призвали лишить Блэра Ордена Подвязки — высшего рыцарского ордена Соединенного Королевства. Авторы обращения заявили, что Блэр нанес непоправимый ущерб конституции страны и «самой структуре общества нации».

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Дмитрий Сотак
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