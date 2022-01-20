Apple рассказала об уходе за фирменной тряпкой

Apple раскрыла информацию о том, как обслуживать фирменную тряпку для чистки экранов гаджетов. Об этом сообщается на сайте компании.

В руководстве для владельцев аксессуара говорится, что салфетку для дисплея можно очистить от грязи в домашних условиях. Представители Apple рассказали, что вещь требует бережного ухода — ее не рекомендуется помещать в стиральную машину и использовать специальные чистящие средства. Сотрудники компании посоветовали промыть тряпку вручную с помощью воды и мыльного раствора, а затем тщательно прополоскать. Салфетку нужно вывесить и оставить на воздухе сушиться в течение суток.

Журналисты издания 9to5mac пошутили над тем, что Apple предлагает способы домашней очистки, а не рекомендует приобрести новый аксессуар вместо пришедшего в негодность.

Пользователи в комментариях удивились, что специалисты Apple не уточнили относительно потери гарантии в случае неправильного обслуживания. «Я в шоке от того, что Apple не продает специальное мыло для чистки своей салфетки. Это же отличный способ заработать деньги!» — отметил автор под ником christophergreen.

Apple представила собственную тряпку для очистки экранов гаджетов в октябре. Созданный из мягкого неабразивного материала аксессуар в США оценили в 19 долларов, в России — 1990 рублей.