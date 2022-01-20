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Власти Москвы оценили ситуацию с COVID-19

Ракова: заболеваемость COVID-19 в Москве растет при стабильном уровне госпитализаций

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве продолжается значительный рост заболеваемости COVID-19 из-за распространения омикрон-штамма. За последнюю неделю число новых случаев выросло более чем в два раза, в то же время уровень госпитализаций остается стабильным. Такую оценку эпидемиологической ситуации в городе дала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития, руководитель оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова, сообщает ТАСС.

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Так, число госпитализаций в Москве выросло всего на 10,5 процента за неделю, а доля госпитализированных от числа выявленных заболевших в последние четыре дня не превышает 10 процентов, подчеркнула заммэра.

В Москве сохраняется достаточный объем стационарных мощностей — из развернутого фонда размером почти 14 тысяч коек заняты всего 50 процентов, добавила Ракова.

Она отметила, что в столице особое внимание уделяют тестированию на коронавирус. Ежедневно в городе проводится около 12 тысяч экспресс-тестов на COVID-19.

«При этом наши мощности позволяют проводить до 17-20 тысяч экспресс-тестов в сутки», — пояснила заммэра.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации с омикроном в столице, работе системы здравоохранения, а также о мерах, которые принимаются в связи с вероятными пиковыми нагрузками на нее.

В Москве за прошлые сутки выявили рекордные с начала пандемии 11 557 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии в столице достигло 2 124 927.

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Анна Щербакова
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