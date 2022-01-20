Цена на газ в Европе упала

Цены фьючерсов на газ в Европе колеблются в диапазоне 820-860 долларов за тысячу кубометров и снижаются на восемь процентов, свидетельствуют данные биржи ICE.

Стоимость февральских фьючерсов на газ по индексу TTF упала ниже 820 долларов, на максимуме показатель был 860 долларов. На момент публикации новости котировки скорректировались до 883,3 доллара за тысячу кубометров. Котировки в течение прошлой недели колебались в диапазоне 825-1130 долларов за тысячу кубометров.

Российско-украинский кризис может привести к тому, что цены на газ достигнут рекордных значений, заявили ранее аналитики Capital Economics. Эксперты считают, что напряженность в геополитике рискует спровоцировать скачок роста на сырьевом рынке. Это возможно, если будут введены санкции против экспорта энергоносителей из России, а также в том случае, если Москва начнет использовать поставки газа в качестве рычага давления.

«Газпром» не забронировал на февраль мощности газопровода Ямал — Европа для транзита через Польшу. На аукционе предлагался объем в размере 89,1 миллиона кубометров в сутки.