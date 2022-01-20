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Спорт

Вагнер Лав перешел в новый клуб

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав стал игроком датского «Мидтьюлланда»
Вагнер Лав

Вагнер Лав. Фото: @oficialvagnerlove

Бразильский нападающий Вагнер Лав, известный по выступлениям за московский ЦСКА, подписал контракт с датским «Мидтьюлландом». Об этом сообщается на сайте клуба.

Соглашение с 37-летним игроком рассчитано до конца нынешнего сезона. Спортивный директор датского клуба Свен Граверсен утверждает, что давно хотел пригласить Вагнера Лава в команду.

Лав перешел в «Мидтьюлланд» на правах свободного агента. До этого он выступал за казахстанский «Кайрат». Бразилец покинул клуб в декабре 2021-го.

Вагнер Лав дважды приходил в армейский клуб: бразилец защищал цвета ЦСКА сперва с 2004 по 2012 год, а затем вернулся в команду в 2013 году.

Российский этап карьеры для бразильца стал самым успешным. В составе ЦСКА он трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок страны, а в 2005 году помог команде одержать победу в Кубке УЕФА. Лав — лидер по количеству голов в чемпионате России среди легионеров. На его счету 85 забитых мячей.

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Николай Костюков
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