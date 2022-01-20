Нурмагомедов вспомнил о «колоссальном давлении» перед дебютом в UFC

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов сделал пост в честь десятилетней годовщины его дебюта в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Публикация доступна в Instagram спортсмена.

33-летний Нурмагомедов признался, что испытывал колоссальное давление перед поединком с Камалом Шалорусом, который стал первым соперником для россиянина в рамках UFC. Как отмечает дагестанец, до этой схватки ему не доводилось драться или тренироваться в октагоне. По словам Нурмагомедова, он был крайне мотивирован на победу в дебютном поединке.

Дебют Нурмагомедова в UFC состоялся 20 января 2012 года. Россиянин закончил схватку в третьем раунде, вынудив Шаларуса сдаться. Нурмагомедов применил удушающий прием. Эта победа стала 17-й подряд для россиянина в MMA.

Нурмагомедов завоевал чемпионский пояс UFC весной 2018 года. За этим последовали три успешных защиты титула. Нурмагомедов выходил победителем из схваток против Конора Макгрегора, Дастина Порье и Джастина Гейджи.