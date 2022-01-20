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Нурмагомедов вспомнил о «колоссальном давлении» перед дебютом в UFC

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов вспомнил о своем дебюте в промоушене

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов сделал пост в честь десятилетней годовщины его дебюта в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Публикация доступна в Instagram спортсмена.

33-летний Нурмагомедов признался, что испытывал колоссальное давление перед поединком с Камалом Шалорусом, который стал первым соперником для россиянина в рамках UFC. Как отмечает дагестанец, до этой схватки ему не доводилось драться или тренироваться в октагоне. По словам Нурмагомедова, он был крайне мотивирован на победу в дебютном поединке.

Дебют Нурмагомедова в UFC состоялся 20 января 2012 года. Россиянин закончил схватку в третьем раунде, вынудив Шаларуса сдаться. Нурмагомедов применил удушающий прием. Эта победа стала 17-й подряд для россиянина в MMA.

Нурмагомедов завоевал чемпионский пояс UFC весной 2018 года. За этим последовали три успешных защиты титула. Нурмагомедов выходил победителем из схваток против Конора Макгрегора, Дастина Порье и Джастина Гейджи.

Николай Костюков
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