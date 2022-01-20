Клиент оставил свой номер телефона официантке и получил неожиданное сообщение

Блогерша с ником momitsyourbirthday, работающая официанткой, опубликовала видео, в котором пожаловалась на клиента, который дал ей свой номер телефона, но не оставил чаевые. Ролик с историей девушки был опубликован в TikTok.

Официантка рассказала, что недавно в заведение, в котором она работает, пришла компания друзей. Один из ее участников назвал девушку милой и дал свой номер телефона. Вскоре блогерша решила отправить парню сообщение. «В следующий раз когда оставишь свой номер кому-то, не забывай давать чаевые», — напомнила она.

В следующем видео блогерша показала продолжение переписки. Оказалось, что молодой человек не ожидал такого сообщения от девушки. По его словам, чаевые должен был оставить его друг, но он забыл об этом. «Я прошу прощения за то, что так вышло», — написал он. После этого девушке перевели на счет чаевые.

Многие комментаторы признались, что с интересом следили за этой историей. «Хорошо, что вы наконец получили чаевые, которые заслужили, но я не верю человеку, который утверждает, что забыл об этом», «Мне кажется, что его знакомый хотел оставить деньги у себя», — поделились мыслями юзеры.

Ранее другая пользовательница TikTok поделилась историей о конфликте с официанткой. Женщина поинтересовалась, можно ли показать вместо удостоверения личности ее фотографию, на что получила грубый ответ. Блогерша добавила, что их ссора привела к тому, что официантка лишилась работы.