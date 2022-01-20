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Модель рассказала о пристрастиях основателя Playboy и оргиях в его особняке

Экс-модель Playboy: Хью Хефнер заставлял жительниц особняка злоупотреблять наркотиками
Сондра Теодор

Сондра Теодор. Кадр: A&E / YouTube

Бывшая модель эротического журнала для мужчин Playboy поделилась впечатлениями от жизни в особняке основателя издания Хью Хефнера. Интервью с ней публикует Daily Star.

Экс-манекенщица Сондра Теодор (Sondra Theodore) рассказала о пристрастиях мужчины, о которых она узнала, когда жила в его доме вместе с другими девушками. По ее словам, жительницы особняка регулярно сталкивались с сексуальным насилием со стороны Хефнера. Кроме того, он заставлял их злоупотреблять наркотиками и сам принимал запрещенные вещества.

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Собеседница издания также отметила, что основатель Playboy составил некий «протокол», который предусматривал оргии как минимум пять раз в неделю. «Мы не могли удовлетворить его. Он всегда хотел больше и больше секса, причем жесткого, после которого мы отходили днями», — пояснила Теодор и добавила, что бизнесмен не любил использовать средства контрацепции во время групповых половых актов.

Ранее другая бывшая модель Холли Мэдисон раскрыла трудности жизни в особняке Хью Хефнера. Ныне 41-летняя знаменитость рассказала, что жила в доме бизнесмена в период с 2001 по 2008 годы, придерживаясь строгих правил хозяина. Известно, что предприниматель принуждал всех девушек к оргиям с его участием и заставлял принимать наркотики и алкоголь. Кроме того, у них был установлен комендантский час, а также запрет на отношения с другими мужчинами.

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Майя Пономаренко
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