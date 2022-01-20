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Часто путешествующая россиянка раскрыла способ накопить больше денег на отпуск

Российская путешественница советует покупать валюту, чтобы не тратить накопления на отпуск

Фото: Unsplash

Российская туристка, часто путешествующая как внутри страны, так и за ее пределами, раскрыла несколько способов, которые она использует, чтобы увеличить бюджет на предстоящий отпуск. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

В первую очередь девушка посоветовала сделать часть дохода труднодоступным для спонтанных трат — для этого она рекомендует покупать иностранную валюту. «Физическую. Чтоб потратить — надо будет пойти в банк, поменять», — объяснила хитрость россиянка.

Еще один способ отложить больше денег на отпуск — завести в банковском приложении отдельный накопительный счет для путешествий и настроить на него автоматические зачисления. Например, автор блога предложила округлять сумму трат до десяти или 50 рублей либо установить небольшой фиксированный процент с каждого расхода.

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Помимо прочего, путешественница напомнила про выгодные программы кешбэка. Так, девушка посоветовала изучить условия популярных надежных банков и выбрать наиболее подходящий вариант. «У меня кешбэк на три определенные категории расходов в месяц пять процентов и один процент на все остальные покупки. Знаю, что есть и еще выгоднее!» — отметила туристка.

Кроме того, автор блога обратила внимание на процент, начисляемый на остаток денежных средств на счету. По ее словам, ежемесячная прибавка с накопительных вкладов может помочь увеличить бюджет на будущие поездки.

Ранее в январе эксперты туристической отрасли назвали россиянам способ превратить 19 дней отпуска в полтора месяца в 2022 году — для этого необходимо правильно распорядиться выходными, приуроченными к государственным праздникам. Например, можно взять два дня до и два после Дня защитника Отечества — таким образом, общая продолжительность отдыха составит пять дней.

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Дарья Рыбак
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