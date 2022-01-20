Жених Меган Фокс объяснил причиняющее боль свойство ее кольца
Обручальное кольцо американской актрисы Меган Фокс причинит ей боль при попытке снять украшение. Об этом рассказал ее жених американский рэпер Machine Gun Kelly (настоящее имя — Колсон Бэйкер) в интервью журналу Vogue.
Речь идет о кольце из драгоценного металла, которое состоит из двух половинок сердца: одна выполнена из крупного изумруда, а вторая — из бриллианта такого же размера. Известно, что изделие было изготовлено на заказ люксовым ювелирным брендом Stephen Webster.
«Идея заключается в том, что кольцо можно разобрать, тогда их будет два. Они удерживаются с помощью магнита и образуют сердце. Но кольца на самом деле являются шипами. Так что, если она попытается снять украшение, это будет больно», — объяснил свойство кольца рэпер.
Артист убежден, что «любовь — это боль», поэтому вложил эту концепцию в создание ювелирного изделия.
Ранее в январе стало известно, что Machine Gun Kelly сделал предложение Меган Фокс. «Каким-то образом, полтора года спустя, пройдя вместе через ад и посмеявшись вместе больше, чем я когда-либо могла себе представить, он попросил меня выйти за него замуж», — гласит подпись под видеороликом Фокс в Instagram.