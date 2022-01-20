Рогозин высмеял планы Украины построить собственный космодром

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале высмеял планы Украины построить собственный космодром.

«Украинские ученые обсуждают строительство космодрома на границе Одесской и Николаевской областей у побережья Черного моря, пишут местные издания», — написал руководитель госкорпорации.

Публикацию Рогозин сопроводил отрывком из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки», где кузнец Вакула на черте летит по небу. Таким образом глава «Роскосмоса» иронично оценил планы украинских ученых.

Ранее стало известно, что участники учредительной конференции Всеукраинского объединения инновационно-космических кластеров захотели построить на Украине космодром. В качестве месторасположения они предложили границу Одесской и Николаевской областей у побережья Черного моря.

