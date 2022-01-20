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Названы признаки скорой «смерти» смартфона

Роскачество: явным признаком скорой смерти смартфона является быстрая разрядка

Фото: Pixabay

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко в беседе с радио Sputnik назвал признаки скорой «смерти» смартфона.

Производители современных телефонов обычно указывают в инструкциях, что срок службы устройств составляет от трех до пяти лет. По словам эксперта, явными признаками того, что смартфон скоро перестанет работать являются быстрая разрядка, внезапное выключение, мигающий экран, нагрев аккумулятора, а также отсутствие подключения к сети. «Свидетельством того, что гаджет уже на последнем издыхании и совсем скоро перестанет работать, является вздувшаяся батарея», — отметил он.

Кузьменко добавил, что под влиянием некоторых факторов телефоны могут прослужить меньше, чем предусмотрено в инструкциях по их эксплуатации. Одна из причин — механические повреждения. Также срок службы смартфона может сократиться из-за воздействия влаги. «Даже если телефон работает, есть риск, что вода попала на внутренние контакты и коррозия скоро "добьет" устройство», — сказал он.

Ранее журналисты издания CNet рассказали, что чаще всего смартфон может перестать заряжаться из-за мелкого мусора, застрявшего в его разъеме. Специалисты рекомендовали почистить аппарат с помощью деревнянной или пластиковой палочки.

Марина Совина
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