Главный тренер «Динамо» прокомментировал дубль Смолова

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц оценил выступление новичка клуба Федора Смолова в дебютном матче против команды Вооруженных сил Катара. Его слова приводит сайт «Динамо».

43-летний немецкий специалист подчеркнул, что тренерский штаб доволен тем, что Смолову удалось дважды отличиться в первом матче после возвращения. Он оценил работоспособность форварда. «Федор все десять дней сборов усердно тренировался. Он влился в коллектив абсолютно безболезненно», — заявил Шварц.

Ранее «Динамо» разгромило команду Вооруженных сил Катара в контрольном матче со счетом 12:0. Смолов дважды поразил ворота соперников, в обоих случаях реализовав пенальти.

Смолов вернулся в «Динамо» 12 января. До этого форвард выступал за «Локомотив».

Динамо стал первым клубом в профессиональной карьере «Смолова». Он находился в системе бело-голубых с 2007 по 2015 год.