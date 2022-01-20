Смолов оформил дубль за «Динамо» в первом матче после возвращения

Российский нападающий «Динамо» Федор Смолов оформил дубль в товарищеском матче бело-голубых против команды Вооруженных сил Катара. Видео первого гола доступно в Twitter-аккаунте москвичей.

Оба раза 31-летний форвард отличился с пенальти. Сперва он открыл счет на 27-й минуте, а спустя четыре минуты снова реализовал одиннадцатиметровый. Таким образом, Смолов отличился в первом матче после возвращения в стан бело-голубых. Третий мяч в ворота команды ВС Катара забил Кирилл Жуковский.

О переходе Смолова в «Динамо» стало известно 12 января. До этого россиянин выступал в составе столичного «Локомотива».

Смолов выступал за «Динамо» с 2015-го по 2016-й, подписав первый контракт с профессиональным клубом. Он также известен по выступлениям за «Краснодар», «Урал», «Анжи» и испанскую «Сельту».