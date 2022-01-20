Венгрия захотела производить «Спутник V» на своем предприятии

Венгрия в кратчайшие сроки договорится с Россией о производстве вакцины от коронавируса «Спутник V» на своем предприятии. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

В декабре стало известно, что произведенная в России вакцина от коронавируса «Спутник V» стала второй по эффективности в Венгрии после препарата Moderna. Ученые проверили эффективность прививок у 3,7 миллиона граждан Венгрии старше 16 лет. Чаще всего венгры прививаются препаратом от Pfizer-BioNTech (1,5 миллиона человек), на втором месте по популярности — китайская Sinopharm (895 тысяч), на третьем — «Спутник V» (820 тысяч).

Ранее Сийярто заявил, что вопрос признания российской вакцины «Спутник V» в Европе является политическим и идеологическим. Он уточнил, что каждый раз при встрече европейские политики говорят, что российская вакцина работает хорошо, однако на публике делают противоположные заявления.