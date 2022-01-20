Иностранцы столкнутся с проблемами при отключении от SWIFT

Отключение России системы международных платежей SWIFT создаст трудности при получении пенсий и зарплат россиянами, проживающими за рубежом, а также иностранцами, если они зарабатывают в российском юрлице. Об этом сообщает директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст, передает РИА Новости.

«Помимо очевидных экспортно-импортных операций, это может привести к усложнению некоторых бытовых ситуаций. Например, с трудностями могут столкнуться те, кто получают зарплаты или пенсии из России. Это, кстати, относится и к иностранным гражданам, которые получают зарплату от российских юрлиц, находясь за рубежом», — рассуждает Шуст.

Ранее в конгрессе США представили законопроект о новых санкциях против России в случае эскалации конфликта на Украине. Конгрессмены задумались о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России. Также предлагают ввести санкции против банковского сектора России и газопровода «Северный поток-2». Кроме того, если ситуация обострится, США может потребовать отключить Россию от системы SWIFT.

Затем газета Handelsblatt сообщила, что Европа и США передумали отключать Россию от SWIFT и тем самым отрезать ее от мировых финансовых потоков. Вместо этого в рамках новых санкций готовятся крупные экономические штрафы против крупнейших российских банков.