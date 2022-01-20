Тарасова оценила отсутствие Туктамышевой в составе сборной России на Олимпиаду

Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова оценила отсутствие Елизаветы Туктамышевой в составе сборной России по фигурному катанию на Олимпийские игры в Пекине. Ее слова приводит Sport24.

«Анна Щербакова заслуженно заняла место в составе олимпийской сборной. Правильно, что выбрали ее, а не Туктамышеву», — заявила специалист. Она отметила, что на Олимпиаду всегда едут сильнейшие спортсмены.

Тарасова также высказалась о составе мужской команды. «Вопросов к составу мальчиков нет. Коляда вытянул счастливый билет. Логично, что Семененко не взяли. Его выступление на чемпионате Европы говорит само за себя», — поделилась тренер.

20 января Федерация фигурного катания России (ФФКР) объявила состав сборной для участия в Олимпиаде-2022. В женском одиночном катании страну представят Анна Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова. У мужчин — Михаил Коляда, Марк Кондратюк и Андрей Мозалев. Также в состав команды вошли три танцевальных дуэта и три спортивные пары.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. В фигурном катании спортсмены разыграют пять комплектов наград: четыре в личных соревнованиях и один — в командных.