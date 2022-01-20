Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Мальорка
Перенесён
Реал Сосьедад
Испания - Примера|21-й тур
Хетафе
Сегодня
21:00 (Мск)
Гранада
Испания - Примера|21-й тур
Рома
Сегодня
23:00 (Мск)
Лечче
Кубок Италии|1/8 финала
Баффало Сэйбрз
Завтра
03:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз
Завтра
03:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Бостон Брюинз
Завтра
03:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Тарасова оценила отсутствие Туктамышевой в составе сборной России на Олимпиаду

Тарасова о составе сборной на Игры: правильно, что выбрали Щербакову, а не Туктамышеву
Татьяна Тарасова

Татьяна Тарасова. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова оценила отсутствие Елизаветы Туктамышевой в составе сборной России по фигурному катанию на Олимпийские игры в Пекине. Ее слова приводит Sport24.

«Анна Щербакова заслуженно заняла место в составе олимпийской сборной. Правильно, что выбрали ее, а не Туктамышеву», — заявила специалист. Она отметила, что на Олимпиаду всегда едут сильнейшие спортсмены.

Тарасова также высказалась о составе мужской команды. «Вопросов к составу мальчиков нет. Коляда вытянул счастливый билет. Логично, что Семененко не взяли. Его выступление на чемпионате Европы говорит само за себя», — поделилась тренер.

20 января Федерация фигурного катания России (ФФКР) объявила состав сборной для участия в Олимпиаде-2022. В женском одиночном катании страну представят Анна Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова. У мужчин — Михаил Коляда, Марк Кондратюк и Андрей Мозалев. Также в состав команды вошли три танцевальных дуэта и три спортивные пары.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. В фигурном катании спортсмены разыграют пять комплектов наград: четыре в личных соревнованиях и один — в командных.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на обращение коммунистов о признании ДНР и ЛНР
Путин рассказал о личных встречах с Собяниным
Собянин доложил Путину о ситуации с омикроном в Москве
Собянин рассказал Путину о миллионе новых москвичей
Роналду устроил истерику после замены в матче АПЛ
В России оценили вероятность отказа от банковских карт через два года
У Олега Басилашвили обнаружили коронавирус
В Москве выявили рекордное с начала пандемии число заболевших COVID-19
Российского инженера задержали по делу о многомиллионном мошенничестве
В России выявили 38 850 случаев коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter