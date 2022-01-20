Объявлен состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду-2022 в Пекине

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФКР) назвала состав сборной страны для участия в Олимпиаде 2022 года в Пекине. Об этом сообщается на сайте организации.

В женском одиночном катании страну представят Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова, у мужчин выступят Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Михаил Коляда. Всего в списке присутствуют имена 24 фигуристов.

В парном катании и танцах на льду сборную России представят по три дуэта. Также в списке в каждой дисциплине указаны запасные. Среди них Елизавета Туктамышева, Евгений Семененко и Майя Хромых.

Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. В фигурном катании спортсмены разыграют пять комплектов наград: четыре в личных соревнованиях и один — в командных.