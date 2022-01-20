В Британии назвали заявления Байдена на пресс-конференции «мыслями вслух»

Предупреждая Россию о последствиях вторжения на Украину, президент США Джо Байден не рассчитывал, что ему удастся остановить российского президента Владимира Путина от агрессии против Киева. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил профессор Биркбека (Лондонский университет, Британия) Роб Сингх.

По его словам, Байден отдавал себе отчет в том, что в конечном итоге «Путин и только Путин будет решать, что делать». При этом политолог назвал отдельные заявления, сделанные американским лидером в ходе пресс-конференции, «мыслями вслух», отметив, что в иных случаях глава Белого дома словно останавливал себя, чтобы не сказать лишнего.

Сингх подчеркнул, что коммуникация американского лидера по украинской проблематике была просто ужасной и «едва ли могла быть еще хуже». «Он не успокоил Украину, но и не предложил способов деэскалации для России и не запугал Москву возможным ответом США, помимо разве что заявления о введении санкций невиданного до этого масштаба», — сказал он.

Вместо того чтобы продемонстрировать силу, ясность речи и решительность, Байден предстал как слабый, растерянный и неуверенный в себе президент, не полностью разибрающийся в своих обязанностях и не вполне способный мыслить здраво и четко формулировать мысли

Ранее Байден заявил, что его российский коллега Владимир Путин никогда не видел санкций, подобных тем, которые Соединенные Штаты готовят на случай эскалации вокруг Украины. Он также назвал возможное вторжение России на Украину катастрофой для Москвы. При этом американский лидер допустил менее жесткую реакцию в случае «небольшого вторжения» российских войск на Украину.