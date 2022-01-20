Бортпроводник рассказал про распорядок дня членов экипажа

Сотрудник американских авиалиний Томми Чимато (Tommy Cimato), который прославился в социальных сетях благодаря роликам о профессии, рассказал про один день из своей жизни. Подробностями он поделился на видео в TikTok-аккаунте.

В первую очередь бортпроводник отметил, что распорядок каждого дня членов экипажа отличается от предыдущего, тем не менее он раскрыл некоторые схожие моменты. Так, Чимато поделился, что его утро началось со сбора небольшого чемодана в аэропорт и небольшого перекуса — в этот раз капитан воздушного судна угостил его печеньем с шоколадом.

Бортпроводник показал пользователям сети, как развлекаются члены экипажа перед полетом — во время поездки на машине к самолету, сотрудники авиакомпании решили немного повеселиться и попеть в портативное караоке.

Также мужчина рассказал о вещах, которые пассажиры часто дарят бортпроводникам. Так, он показал рисунок карандашом, который сделал для него ребенок. «Маленькая девочка из первого класса нарисовала это для меня. Это так трогательно!» — заявил Чимато, продемонстрировав подписчикам изображение свинки Пеппы. Кроме того, мужчина похвастался еще одним комплиментом от туриста — купоном на кофе и конфетами.

В заключение блогер показал номер отеля с просторной прихожей и двумя большими кроватями, в котором остановились бортпроводники в ожидании следующего рейса.

Ранее в январе британский бортпроводник привел самые распространенные примеры обмана членами экипажа пассажиров на борту самолета. Так, он признался, что сотрудники авиакомпании вынуждены лгать туристам, если у них спрашивают о времени улучшения погодных условий или о возможных технических проблемах лайнера.

