Бортпроводник рассказал о распространенном обмане пассажиров на борту самолета

Британский бортпроводник Дэн Эйр (Dan Air) привел самые распространенные примеры обмана членами экипажа пассажиров на борту самолета. Об этом пишет Express.

Молодой человек заявил, что, несмотря на желание ответить на все вопросы, которые задают туристы, у него не всегда есть вся необходимая для этого информация. Так, если путешественники спрашивают бортпроводников о чем-то, чего последние не могут знать, например, о том, когда улучшится погода и воздушное судно сможет взлететь, члены экипажа вынуждены лгать им.

«Я отвечаю, что вернусь с дополнительной информацией, как только она у меня будет, — рассказал Эйр и добавил, что, скорее всего, во время полета больше не подойдет к такому туристу. — Я не метеоролог и, к сожалению, не могу сотворить чудо и заставить туман исчезнуть или снег растаять».

Также, по словам бортпроводника, членов экипажа не стоит спрашивать о возможных технических проблемах лайнера, поскольку они наверняка услышат ответ, что «все будет хорошо». «Экипаж не может быть полностью уверен, что у самолета во время полета не будет никаких проблем. Просто не обращайте внимания на клейкую ленту на крыле, сломанные верхние шкафчики и неисправный унитаз. Наши инженеры очень умело обращаются со своими ящиками для инструментов», — пошутил он.

Кроме того, Эйр отметил, что зачастую члены экипажа извиняются перед пассажирами за то, что не находится в их ведении. «За что бы мы ни извинялись, это, вероятно, не наша вина. Но мы так поступаем, поскольку это заставляет вас думать, что вы выиграли, и делает нашу жизнь немного проще, — высказался молодой человек. — Извините за дрянную погоду, задержавшую ваш рейс. Мне жаль, что французские авиадиспетчеры в очередной раз решили объявить забастовку. А также я сожалею об извержении вулкана в Исландии».

Ранее в декабре этот же бортпроводник перечислил самые раздражающие вопросы пассажиров к членам экипажа воздушного судна. Так, члены летного состава ненавидят, когда туристы спрашивают их о точном месте, которое сейчас пролетает самолет.