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Стюардессы запретили пассажирке попить воды и с позором выгнали ее с рейса

Выгнанная с рейса из-за просьбы попить воды американка подала в суд на стюардесс и пилота

Фото: Mike Blake / Reuters

Американка подала иск на 10 миллионов долларов (768,7 миллиона рублей) в суд на сотрудников авиакомпании Southwest Airlines за то, что они не дали ей попить воды и с позором выгнали с рейса из-за отсутствия маски на лице. Об этом пишет Daily News.

7 января 68-летняя жительница Флориды Медора Клэй Ридинг (Medora Clai Reading) села на борт рейса, следовавшего из Вашингтона в Палм-Бич. Как утверждает пассажирка, она стянула на подбородок маску, чтобы попить воды — по ее словам, из-за болезней сердца и низкого уровня сахара в крови ей необходимо избегать обезвоживания. Однако враждебно настроенная, по мнению Ридинг, стюардесса запретила ей сделать это.

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Женщина предложила членам экипажа посмотреть ее медицинскую карточку, но сотрудники авиакомпании грубо отказались и даже накричали на нее. В конце концов, Ридинг выгнали с рейса из-за отсутствия маски. При этом на выходе из воздушного судна пассажирка заметила, что над ней посмеялся пилот самолета, который, по словам женщины, сам был без средства индивидуальной защиты на лице.

Американка обвинила стюардесс, пилота и еще двух сотрудников авиакомпании в дискриминации путешественников с ограниченными возможностями, а также в нарушении различных законов о гражданских правах.

Ранее, в декабре 2021 года, пассажир рейса United Airlines продемонстрировал свою позицию в отношении закона, обязывающего американцев носить во время полета маски, — в знак протеста он надел вместо защитного средства красные женские стринги. Несмотря на одобрение поступка от других попутчиков, стюардессы все равно выгнали мужчину из самолета.

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Дарья Рыбак
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