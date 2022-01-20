В четвертом за день российском городе в школы поступили сообщения о минировании

Сотрудников и учащихся всех школ Тюмени эвакуируют после сообщений с угрозами минирования. Об этом сообщили в областном правительстве, передает РИА Новости.

В четверг, 20 января, сообщения с угрозами поступили в мэрию и университеты Южно-Сахалинска, а также в образовательные учреждения Магадана и Челябинска. Тюмень стала четвертым за сутки российским городом, в котором проводят массовую эвакуацию из-за анонимных сообщений.

В правительстве Тюмени добавили, что все здания образовательных организаций осмотрят сотрудники спецслужб.

Накануне источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что в большинстве регионов России детские сады, школы и колледжи получили сообщения о минировании.

Волна ложных сообщений о минировании в разных городах России началась в ноябре 2019 года. Угрозы затронули суды, торговые центры, станции метро, школы и лечебные учреждения — они не подтвердились ни разу.