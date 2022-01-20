Россия и Китай заблокировали санкции против пяти лиц за связи с Северной Кореей, которых добивались США. Об этом сообщил источник в Совете безопасности ООН, передает РИА Новости.

Таким образом, Москва и Пекин заблокировали инициативу Вашингтона о введении очередных ограничений за связи с КНДР, выступив против нее. Другой источник агентства также подтвердил эту информацию.

Отмечается, что для принятия решения требуется консенсус всех 15 членов Совета Безопасности ООН.

Ранее постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон предложил отреагировать санкциями ООН на серии пусков ракет КНДР. Новые санкции в отношении Пхеньяна хотят ввести за проведение пусков шести баллистических ракет с осени 2021 года, каждый из которых осуществлялся в нарушение резолюций Совбеза ООН.

До этого Министерство финансов США ввело санкции против физического и юридического лица из России за связи с Северной Кореей. В санкционный список добавили компанию «Парсек», зарегистрированную в Москве, и гражданина РФ Романа Алара. Кроме того, туда попали четверо граждан Китая и двое выходцев из Северной Кореи, проживающих в Москве и Владивостоке.

