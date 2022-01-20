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Россия и Китай заблокировали санкции против пяти лиц за связи с Северной Кореей

СБ ООН: РФ и Китай заблокировали введение санкций против пяти лиц за связи с КНДР
Совет Безопасности ООН

Совет Безопасности ООН. Фото: МИД России/ РИА Новости

Россия и Китай заблокировали санкции против пяти лиц за связи с Северной Кореей, которых добивались США. Об этом сообщил источник в Совете безопасности ООН, передает РИА Новости.

Таким образом, Москва и Пекин заблокировали инициативу Вашингтона о введении очередных ограничений за связи с КНДР, выступив против нее. Другой источник агентства также подтвердил эту информацию.

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Отмечается, что для принятия решения требуется консенсус всех 15 членов Совета Безопасности ООН.

Ранее постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон предложил отреагировать санкциями ООН на серии пусков ракет КНДР. Новые санкции в отношении Пхеньяна хотят ввести за проведение пусков шести баллистических ракет с осени 2021 года, каждый из которых осуществлялся в нарушение резолюций Совбеза ООН.

До этого Министерство финансов США ввело санкции против физического и юридического лица из России за связи с Северной Кореей. В санкционный список добавили компанию «Парсек», зарегистрированную в Москве, и гражданина РФ Романа Алара. Кроме того, туда попали четверо граждан Китая и двое выходцев из Северной Кореи, проживающих в Москве и Владивостоке.

Марина Совина
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